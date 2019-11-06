Певица Юлия Савичева старается сохранить репутацию благонадежного члена общества. Однако недавно девушка вдруг раздала смачных затрещин матершинникам.

Певица Юлия Савичева старается сохранить репутацию благонадежного члена общества. Однако недавно девушка вдруг раздала смачных затрещин матершинникам.Знаменитость опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" примечательную публикацию. На фото девушка мило позирует на фоне освещенных солнечными лучами машин. Образ дополняет яркая красная помада и простой, но примечательный аксессуар-заколка, удерживающий пшеничные волосы.Впрочем, любопытно не столь само фото, сколько подпись к нему. В своем тексте Юлия принялась обличать артистов, использующих в песнях мат. Савичева выразила беспокойство, что такие композиции могут услышать дети, которым в силу возраста не стоит не то что равняться на любимых артистов, но и просто знать такие бранные слова."Ненормативная лексика в песнях – это норма? Слушая новую музыку, я все чаще натыкаюсь на использование ненормативной лексики в песнях. Да, есть разные музыкальные жанры, возьмем андерграунд, для которого использование подобных слов всегда было неотъемлемой частью. Еще до появления интернета такую музыку слушали только в узких кругах, и в принципе найти ее было не просто, а сегодня песни с “запрещенными” словосочетаниями любой слушатель, а часто это дети, могут с легкостью обнаружить в интернете", – высказалась певица.4 Ноя 2019 в 2:12 PSTОна также отметила, что сама плохо относится к матерному творчеству. По ее словам, музыка была создана не для того, чтобы пропагандировать негатив."Я негативно отношусь к использованию артистом мата или оскорбительных слов в песне. Музыка должна нести что-то светлое, вдохновлять, наталкивать на размышления. Я считаю, что артист должен уметь доносить до слушателя эмоции и смысл песни без подобных словосочетаний, да так, чтобы люди плакали, смеялись и просто верили тебе", – подытожила Савичева.