Владимирский филиал академии народного хозяйства и госслужбы при президенте и региональное отделение Сбербанка сегодня подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Владимирский филиал академии народного хозяйства и госслужбы при президенте и региональное отделение Сбербанка сегодня подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Студенты филиала смогут проходить практику в отделениях Сбербанка, а банковские специалисты руководить дипломными работами будущих выпускников.Андрей Черкашин, управляющий владимирским отделением ПАО "Сбербанк": "Я думаю, мы кроме подписания соглашений проработаем детально планы - что, когда, с какой периодичностью у нас будет проходить - и со студентами, и с преподавателями... Мы с большим удовольствием поделимся теми темами и проблемами, которые нас беспокоят, и по этим темам, мы бы хотели, чтобы вы готовили и дипломные работы и, может быть, рефераты."На текущий момент владимирский филиал академии имеет более двух тысяч соглашений с потенциальными работодателями. Как заявил директор филиала Вячеслав Картухин, долгосрочное сотрудничество со Сбербанком позволит студентам уже во время учебы адаптироваться к требованиям компании. К слову, недавно в академии появился новый экономический профиль по магистратуре - "управление бизнесом в цифровой экономике", актуальный для банковской сферы.Вячеслав Картухин, директор владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя ЗС: "Порядка 15% всех выпускников ежегодно идут работать в банковскую сферу. Очень важно, чтобы в ходе учебного процесса студенты проходили практику в учреждениях банковской сферы. Эта сфера очень интересна, очень перспективна и, конечно, ПАО Сбербанк, его специалисты будут более активно, после заключения данного соглашения, участвовать в учебном процессе."