Во Владимирском государственном университете - финал традиционного конкурса талантливой студенческой молодежи ОГО-шоу

Во Владимирском государственном университете - финал традиционного конкурса талантливой студенческой молодежи "ОГО-шоу".Студенты в разных номинациях и жанрах демонстрируют свои творческие способности на большой сцене. За победу борются вокалисты, танцоры, стендаперы, музыканты, мастера художественного чтения. Благодаря поддержке Росмолодежи о своем таланте заявили 200 участников. Жюри будет учитывать исполнительское мастерство, артистизм, индивидуальность, оформление номера.Елена Янина, начальник управления по воспитательной работе и связям с общественностью ВлГУ: "Надеюсь, что этот конкурс станет стартовой площадкой для наших ребят, и дальше они поверят в свои силы и заявят о себе уже на федеральном уровне. Желаю им удачи, творческой реализации."