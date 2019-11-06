Сирийские военнослужащие приедут на реабилитацию в Крым. Визит запланирован на зиму, и будет проводиться за счёт российской стороны, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

Сирийские военнослужащие приедут на реабилитацию в Крым. Визит запланирован на зиму, и будет финансироваться российской стороной, сообщил РИА Новости вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.На полуостров отправится группа военнослужащих сирийской армии в составе от 30 до 50 человек для прохождения реабилитации, уточнил вице-премьер Георгий Мурадов. Он подчеркнул, что сирийские дети, ранее проходившие реабилитацию в Крыму, остались довольны своей поездкой, выучили слова на русском и вообще заинтересовались Россией, где им было "тепло и уютно" на фоне происходящих в САР событий. Об этом информирует "Вести – Севастополь".