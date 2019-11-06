Алена Водонаева любит и умеет эпатировать публику. Она обладает роскошной фигурой и не боится демонстрировать ее в выгодном свете. Правда, модные стилисты были ошарашены ее образом на Хэллоуин.

Алена Водонаева любит и умеет эпатировать публику. Она обладает роскошной фигурой и не боится демонстрировать ее в выгодном свете. Правда, модные стилисты были ошарашены ее образом на Хэллоуин.Для вечеринки в Петровском парке знаменитость перевоплотилась в игривую кошечку. Она надела леопардовое боди из легкой ткани и сделала тематический макияж. Тем не менее, Лина Дембикова, селебрити-стилист и ведущая программы "Перезагрузка" на ТНТ высказала мнение, что Алена не совсем чувствует модные тренды."Наверное, ей очень хотелось в таком, может даже излишне сексуальном, выйти на праздник. Другой вопрос, что я не могу назвать этот наряд очень стильным. Мне кажется, что даже леопард можно было обыграть чуть более гармонично, как-то со вкусом. Опять же, Водонаева никогда не отличалась передовым чутьем трендов, поэтому здесь к ней претензий и ожиданий не было", – своей точкой зрения эксперт с корреспондентами издания Teleprogramma.pro.Впрочем, Дембикова отметила, что несмотря на всю экстравагантность наряда, сидит он на Алене весьма недурственно. Телеведущая все-таки сумела добиться своей цели и эпатировать народ.5 Ноя 2019 в 11:11 PST"На самом деле лук Алены достаточно ожидаемый. Она любит эпатировать, любит экстравагантный стиль, любит подчеркивать свою сексуальность. Нужно отдать должное, у нее очень хорошая фигура и выбор такого полупрозрачного комбинезона оправдан. На мой взгляд, она может позволить себе его показать.Она правильно подчеркнула талию, она также правильно надела комбинезон под прозрачное боди. Да и темные лодочки в цвет тоже были логичны и обоснованы", – высказалась Лина.