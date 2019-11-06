Банк Траст, банк Открытие и промышленно-финансовая группа САФМАР Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров по вопросам, связанным с транзакциями Бинбанка и Рост Банка. Многомиллиардные долги САФМАРА – ложь и дезинформация, говорится в сообщении пресс-службы ПФГ.

Банк "Траст", банк "Открытие" и промышленно-финансовая группа "САФМАР" Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров по вопросам, связанным с транзакциями Бинбанка и Рост Банка. Многомиллиардные долги "САФМАРА" – ложь и дезинформация, говорится в сообщении пресс-службы ПФГ.Банк "Траст", банк "Открытие" и промышленно-финансовая группа "САФМАР" Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров по вопросам, связанным с транзакциями Бинбанка и Рост Банка. Договор также предусматривает приобретение группой "САФМАР" ряда активов с баланса банка "Траст".Подписавшие соглашение стороны договорились, что группа "САФМАР" приобретет акции ряда компаний, которые входят в сферу ее интересов и повысят капитализацию организации. Также компания откажется от исковых требований к "Трасту" и "Открытию", передает пресс-служба промышленно-финансовой группы. В свою очередь эти банки, а также их дочерние зависимые компании, обязуются не предъявлять акционерам и топ-менеджерам группы "САФМАР" никаких судебных требований и исков по оспариванию вошедших в соглашение сделок и транзакций.Как сообщает пресс-служба "САФМАР", при участии сторонних консультантов стороны доказали, что Михаил Гуцериев не имел никакого отношения к транзакциям Бинбанка, Рост Банка, МДМ-Банка и других санированных банков на общую сумму свыше 330 миллиардов рублей за период с 2012 по 2017 годы. Именно они были предметом финансового расследования банка "Траст". Таким образом, было установлено, что группа "САФМАР" не имеет никакого отношения к долгам Бинбанка, Рост Банка и других санированных банков.Контролировавший эти кредитные организации Микаил Шишханов и ряд их топ-менеджеров в соглашение об урегулировании не вошли – с ними "Траст" и "Открытие" будут вести отдельную работу. В отношении этих лиц они оставляют за собой все права и обязанности в соответствии с нормами законодательства.Михаил Гуцериев никогда не являлся контролирующим акционером Бинбанка и никогда не входил в органы управления Бинбанка, а также никогда не являлся акционером Рост Банка и других санированных банков и никогда не входил в органы управления указанных банков, отмечают в пресс-службе "САФМАР".Только в феврале 2017 года, за 8 месяцев до санации Бинбанка, Председатель совета директоров ПФГ "САФМАР" Михаил Гуцериев, по согласованию с Банком России, вошел в состав советов директоров Бинбанка и "Рост Банка" для того, чтобы в дальнейшем их докапитализировать и разработать новую стратегию их развития.В сентябре 2017 года исходя из целого ряда причин Банк России принял решение провести финансовое оздоровление обеих кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора. Эта новость была неверно истолкована рынком, подчеркивают в пресс-службе.В ПФГ отмечают, что информация подавалась таким образом, словно Михаил Гуцериев и "САФМАР" каким-то образом стали ответственны за все проблемы Бинбанка, МДМ-Банка, Рост Банка и других санированных банков, которые накопились у них за долгие годы работы.Тщательное финансовое расследование, которое провели представители "Траста" и "Открытия", расставило все на свои места. Удалось доказать, что ни Михаил Гуцериев лично, ни группа "САФМАР" не являлись выгодоприобретателями каких-либо нерыночных сделок Бинбанка и Рост Банка, сообщает пресс-служба компании.Заключенное с банком "Траст" соглашение доказывает ошибочность появившихся ранее сообщений о якобы триллионных долгах группы "САФМАР", уверены в компании. СМИ "фактически распространяли откровенно грубую ложь для дискредитации деятельности группы среди делового сообщества", говорится в сообщении пресс-службы промышленно-финансовой группы. Однако подписанный договор об урегулировании споров наглядно показывает, что этот план провалился, добавили в компании. Группа "САФМАР" является эффективной структурой, которая благодаря своим производственно-финансовым показателям входит в десятку ведущих корпораций страны.