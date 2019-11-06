Машина сейчас сохнет и в ближайшее время встанет в строй. Второй экскаватор вытащат чуть позже, сообщили в администрации города.

Первый пошел! В закрытом городе Радужный вытащили один из утонувших экскаваторов. Машина сейчас сохнет и в ближайшее время встанет в строй. Второй экскаватор вытащат чуть позже, сообщили в администрации города.Охранять технику наняли двух сторожей, территорию огородили. За неделю простоя ее уже повредили вандалы: разбили фару и вынули стекло. Напомним, в конце октября при демонтаже недостроенного онкологического диспансера два экскаватора утонули в трясине.Сыграл человеческий фактор и особенности ландшафта, говорят строители. Вес машин - более 40 тонн: болотистая почва и залитые водой котлованы не выдержали такой нагрузки. Любопытная деталь - местные жители заброшенный недострой прозвали крематорием.