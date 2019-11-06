Бывший футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда вновь будет работать под руководством Леонида Слуцкого. Японский полузащитник подписал контракт с голландским Витессом, который и возглавляет российский специалист.

Бывший футболист московского ЦСКА Кейсуке Хонда вновь будет работать под руководством Леонида Слуцкого. Японский полузащитник подписал контракт с голландским "Витессом", который и возглавляет российский специалист.Стороны подписали договор сроком до конца текущего сезона. Как сообщает РИА Новости, Хонда стал игроком "Витесса" будучи в статусе свободного агента. Предыдущим его клубом был австралийский "Мельбурн Виктори".Напомним, что Хонда выступал за московский ЦСКА с 2010 по 2013 год, и выступал в российской премьер-лиге под руководством Слуцкого. За три сезона японец стал чемпионом России, дважды обладателем Кубка страны и еще раз побеждал в Суперкубке.