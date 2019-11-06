Наташа Королева заявила, что рядом с ней Игорь Николаев добился
бы большего. По словам вокалистки, композитора надо постоянно
мотивировать.
Наташа Королева заявила, что рядом с ней Игорь Николаев добился
бы большего. По словам вокалистки, композитора надо постоянно
мотивировать.
Брак Наташи Королевой и Игоря Николаева продлился почти
десять лет. Отношения певицы и композитора расстроились из-за измены. Музыкант
завел любовницу. Для вокалистки, по ее признанию, это стало шоком.
Сейчас Наталья проще относится к мужской неверности. С
возрастом она поняла, что некоторым представителям сильного пола свойственно
быть в состоянии "охоты". Между тем
первого мужа Игоря Николаева звезда не простила.
"Это не была измена,
которая, знаешь… "Хороший левак укрепляет брак" – это не измена. А когда там
уже были отношения, связанные не только с сексуальными взаимоотношениями: с
какими-то внутренними, душевными – это уже серьезно. На такой почве люди и расстаются",
– сказала Наташа Королева в эфире ютуб-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".
Артистка порассуждала, как бы сложилась ее жизнь, останься
она тогда с Николаевым. "Я бы была такой же, какая я есть, а вот Игорь был бы
другим", – улыбнулась Наташа Королева.
"И внешне другим, и внутренне другим. И, наверное, достиг бы
больших высот, чем он имеет на сегодняшней день", – прошлась по экс-мужу .
Артистка подчеркнула, что смогла бы мотивировать Николаева на
создание отличной музыки. Все талантливые люди, по мнению Королевой, очень
ленивы, поэтому им надо периодически "давать пинка".
"У Игоря огромный потенциал, а сколько у него потрясающей музыки,
которую никто не слышал. Он же композитор больших форм. Он невероятен в этом,
но он это ничего не реализовал. Видимо, не хватает ему жесткости в управлении",
– заметила .