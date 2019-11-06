Наташа Королева заявила, что рядом с ней Игорь Николаев добился бы большего. По словам вокалистки, композитора надо постоянно мотивировать.

Наташа Королева заявила, что рядом с ней Игорь Николаев добилсябы большего. По словам вокалистки, композитора надо постоянномотивировать.Брак Наташи Королевой и Игоря Николаева продлился почтидесять лет. Отношения певицы и композитора расстроились из-за измены. Музыкантзавел любовницу. Для вокалистки, по ее признанию, это стало шоком.Сейчас Наталья проще относится к мужской неверности. Свозрастом она поняла, что некоторым представителям сильного пола свойственнобыть в состоянии "охоты". Между темпервого мужа Игоря Николаева звезда не простила."Это не была измена,которая, знаешь… "Хороший левак укрепляет брак" – это не измена. А когда тамуже были отношения, связанные не только с сексуальными взаимоотношениями: скакими-то внутренними, душевными – это уже серьезно. На такой почве люди и расстаются",– сказала Наташа Королева в эфире ютуб-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".Артистка порассуждала, как бы сложилась ее жизнь, останьсяона тогда с Николаевым. "Я бы была такой же, какая я есть, а вот Игорь был быдругим", – улыбнулась Наташа Королева."И внешне другим, и внутренне другим. И, наверное, достиг быбольших высот, чем он имеет на сегодняшней день", – прошлась по экс-мужу .Артистка подчеркнула, что смогла бы мотивировать Николаева насоздание отличной музыки. Все талантливые люди, по мнению Королевой, оченьленивы, поэтому им надо периодически "давать пинка"."У Игоря огромный потенциал, а сколько у него потрясающей музыки,которую никто не слышал. Он же композитор больших форм. Он невероятен в этом,но он это ничего не реализовал. Видимо, не хватает ему жесткости в управлении",– заметила .