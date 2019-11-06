Ветерана со значимой датой поздравили сотрудники столичной Госавтоинспекции во главе с врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции Юрием Дрогановым...

Поздравить Александра Петровича Артемьева со знаменательной датой пришли сотрудники столичной Госавтоинспекции.На протяжении долгих лет Александр Петрович являлся примером образцового выполнения служебного долга, не только для молодежи, но и для старшего поколения.Ветерана со значимой датой поздравили сотрудники столичной Госавтоинспекции во главе с врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции Юрием Дрогановым. Юбиляру зачитали поздравительную телеграмму от начальника Главка и вручили памятные подарки.«От лица сотрудников Госавтоинспекции мы желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия», - высказал пожелание Юрий Дроганов имениннику.В свою очередь, Александр Петрович поблагодарил сотрудников и пригласил гостей за праздничный стол. Он много рассказывал о своей службе и делился накопленным опытом.В завершение встречи сотрудники полиции вручили Александру Петровичу юбилейную медаль.Александр Петрович Артемьев родился 3 ноября 1919 года в деревне Колушева Пустошь Татарской АССР. Юность ветерана пришлась на тяжелые военные годы.В 1939 году в возрасте 20 лет Александр Петрович был призван в ряды Красной Армии. В составе западного фронта принимал участие в обороне г. Москвы и наступлении Красной армии в Западном направлении. Был ранен. В 1943 году участвовал в сражениях Курской битвы. Окончание войны встретил в Прибалтике в звании старшего сержанта. С 1945 по 1947 годы в составе НКВД продолжил службу по освобождению Западной Украины от бандеровцев.В мае 1947 года поступил в школу Главного управления МГБ СССР, по окончании которой проходил службу в должности офицера охраны Управления охраны № 1 ГОУ МГБ СССР.С 1953 года по 1977 год Александр Петрович служил в 10 отделении ОРУД УМ г. Москвы, 3 отделе ОРУД УМ г. Москвы, 5 отделении ОРУД ГАИ УВД исполкома Мосгорсовета, 1 отделении Дорнадзора и ГАИ на спецтрассе УВД исполкома Мосгорисполкома, 1 отделении ГАИ дорнадзора ГУВД Мосгорисполкома.Из органов внутренних дел ушел в 1977 году старшим инспектором в звании майор полиции.Александр Петрович награжден Орденом «отечественной войны II степени», медалями «Жукова», «За боевые заслуги», «За победу над Японией», а также ведомственными наградами и юбилейными медалями.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве