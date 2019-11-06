В результате уличного конфликта у пострадавшего произошел конфликт с жителем района Строгино, в ходе которого последний причинил ему тяжкие телесные повреждения...

«Оперативники уголовного розыска Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что в одну из столичных больниц со Строгинского бульвара поступил 40-летний мужчина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний мужчина.Было установлено, что в результате уличного конфликта у пострадавшего произошел конфликт с жителем района Строгино, в ходе которого последний причинил ему тяжкие телесные повреждения.Следствием Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56