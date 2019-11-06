В лесном массиве недалеко от Солнечной улицы к женщине подошел неизвестный мужчина и, оттолкнув её, выхватил из рук мобильный телефон...

Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО совместно с коллегами из МО МВД России «Троицкий» г. Москвы задержали ранее судимого жителя столицы, подозреваемого в совершении грабежа в отношении 66-летней женщины.В дежурную часть территориально отдела полиции обратилась 18-летняя жительница города Троицка. Как рассказала заявительница, в лесном массиве недалеко от Солнечной улицы к её бабушке подошел неизвестный мужчина и, оттолкнув её, выхватил из рук мобильный телефон, после чего скрылся в неизвестном направлении.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого недалеко от места нападения. Им оказался ранее судимый 43-летний житель столицы. В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79