Заявительница сообщила, что прогуливалась с ребенком в одном из парков, когда к ней подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, попытался выхватить из рук мобильный телефон...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское по г. Москве задержали ранее судимого 28-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в разбойном нападении.В территориальный отдел полиции обратилась 28-летняя жительница Москвы. Заявительница сообщила, что прогуливалась с ребенком в одном из парков, когда к ней подошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, попытался выхватить из рук мобильный телефон, однако женщина оказала сопротивление, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Путейной улице.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73