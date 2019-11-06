Издание Forbes представило список богатейших людей мира. Лидером рейтинга по-прежнему является основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов, сообщает . На ..

Издание Forbes представило список богатейших людей мира. Лидером рейтинга по-прежнему является основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов, сообщает .На второй строчке расположился президент группыкомпаний Louis Vuitton Moët HennessyБернар Арно. Бизнесмен владеет 107 миллиардами долларов, передает телеканал "".Французский предприниматель сместил основателя Microsoft Билла Гейтса, который занимал второе место в списке на протяжении последних семи лет. В настоящее время состояние американца оценивается в 106,8 миллиарда долларов, уточняет .