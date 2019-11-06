Владимир Зеленский проходит через непростой период своей жизни. Президент Украины переживает тяжелую потерю. Глава государства рискует остаться в одиночестве, предупреждают эксперты.
Владимир Зеленский проходит через непростой период своей жизни. Президент Украины переживает тяжелую потерю. Глава государства рискует остаться в одиночестве, предупреждают эксперты.
На президентских выборах Зеленский заручился поддержкой
более 70% украинцев. Прошло полгода, чтобы ситуация начала меняться к худшему,
президент стремительно теряет доверие. По словам политолога Сергея Белашко,
рейтинг главы государства просел на 8%, его поддерживают не более 65%
украинцев.
Все из-за того, что Зеленский не имеет четкой позиции,
петляет из стороны в сторону, пояснил эксперт. "Сторонников у Владимира
Зеленского из "Слуги народа" практически нету – есть огромное количество
попутчиков", – сказал Белашко в эфире телеканала "Первый
Казацкий".
Такими темпами украинский лидер рискует повторить судьбу
Виктора Ющенко и Петра Порошенко. К концу президентского срока они растеряли
народную поддержку и остались с малочисленной группой сторонников, напомнил
политический аналитик.
Засевшие в
"Слуге народа" некомпетентные деятели тянут на дно. Те
немногие толковые политики, которые есть в партии, покинут президентскую
команду, прогнозирует Белашко.
Зеленский настолько незначителен, что генсек НАТО на заседании с украинским президентом в Киеве забыл дать ему слово во время открытого мероприятия для журналистов.
— _troll_anonymous_ (@_troll_account)
В последнее время "слуги народа" регулярно
становятся героями громких скандалов. Среди прочих отличился глава комитета
Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко. Журналисты поймали его за
общением с женщиной легкого поведения на сайте знакомств.
На пикантной переписке попался и депутат Анатолий Остапенко. Сторонник общался в популярном мессенджере с неким Лешей. По всей
видимости, он пытался договориться о встрече, но собеседник отказал ему в
половом акте.