Владимир Зеленский проходит через непростой период своей жизни. Президент Украины переживает тяжелую потерю. Глава государства рискует остаться в одиночестве, предупреждают эксперты.

Владимир Зеленский проходит через непростой период своей жизни. Президент Украины переживает тяжелую потерю. Глава государства рискует остаться в одиночестве, предупреждают эксперты.На президентских выборах Зеленский заручился поддержкойболее 70% украинцев. Прошло полгода, чтобы ситуация начала меняться к худшему,президент стремительно теряет доверие. По словам политолога Сергея Белашко,рейтинг главы государства просел на 8%, его поддерживают не более 65%украинцев.Все из-за того, что Зеленский не имеет четкой позиции,петляет из стороны в сторону, пояснил эксперт. "Сторонников у ВладимираЗеленского из "Слуги народа" практически нету – есть огромное количествопопутчиков", – сказал Белашко в эфире телеканала "ПервыйКазацкий".Такими темпами украинский лидер рискует повторить судьбуВиктора Ющенко и Петра Порошенко. К концу президентского срока они растерялинародную поддержку и остались с малочисленной группой сторонников, напомнилполитический аналитик.Засевшие в"Слуге народа" некомпетентные деятели тянут на дно. Тенемногие толковые политики, которые есть в партии, покинут президентскуюкоманду, прогнозирует Белашко.Зеленский настолько незначителен, что генсек НАТО на заседании с украинским президентом в Киеве забыл дать ему слово во время открытого мероприятия для журналистов.— _troll_anonymous_ (@_troll_account)В последнее время "слуги народа" регулярностановятся героями громких скандалов. Среди прочих отличился глава комитетаВерховной рады по иностранным делам Богдан Яременко. Журналисты поймали его заобщением с женщиной легкого поведения на сайте знакомств.На пикантной переписке попался и депутат Анатолий Остапенко. Сторонник общался в популярном мессенджере с неким Лешей. По всейвидимости, он пытался договориться о встрече, но собеседник отказал ему вполовом акте.