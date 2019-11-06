Защита требовала полностью отменить приговор и вернуть дело для дополнительного расследования. А прокуратура настаивала признать Алексея Мельникова виновным по всем эпизодам.

Сегодня областной суд отменил приговор бывшему директору "Автоприбора" Алексею Мельникову, но оставил его под стражей еще на три месяца, сообщили «Вестям» в прокуратуре области.Напомним, по двум из четырех вменявшихся ему статей - мошенничество и растрата средств в особо крупном размере. Речь идет о полутора миллиардах рублей заемных средств. 4,5 года колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей - таков был приговор областного суда. При этом, по двум эпизодам - "преднамеренное банкротство" и "злоупотребление служебными полномочиями" Мельникова суд оправдал. Такой компромиссный приговор не устроил ни защиту, ни прокуратуру, и обе стороны подали апелляцию. Защита требовала полностью отменить приговор и вернуть дело для дополнительного расследования. А прокуратура настаивала признать Алексея Мельникова виновным по всем эпизодам. В итоге сегодня судья отменил приговор полностью с тем же определением и вернул дело во Фрунзенский суд. Следующее заседание должно состояться 5 февраля.