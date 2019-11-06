Спортсмены Владимирской области завоевали 5 медалей первенства России по мас-рестлингу.

Спортсмены Владимирской области завоевали 5 медалей первенства России по мас-рестлингу. Соревнования прошли в Суздале.На турнир приехали спортсмены из более, чем 20 регионов России: Сахалина, Якутии, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Татарстана, Смоленской, Владимирской областей и других. Обладательницей серебряной награды в возрастной группе «Девушки 15-17 лет» в весовой категории «Свыше 70 кг» стала Любовь Жирнова.В этой же группе среди юношей вторые места завоевали Владислав Евстифеев и Дмитрий Гераcимов.Среди юниорок Екатерина Самойлова, выступавшая в весовой категории «До 80 кг», заняла второе место. Александра Чичерина, боровшаяся в весовой категории «До 50 кг», выиграла бронзовую медаль.