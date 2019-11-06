Проект дорожных карт по интеграции России и Белоруссии не будет реализован, уверен эксперт. Александр Лукашенко пытается затормозить процесс сближения двух государств.

Проект "дорожных карт" по интеграции России и Белоруссии не будет реализован, уверен эксперт. Александр Лукашенко пытается затормозить процесс сближения двух государств.Во время пресс-конференции в Москве политолог Богдан Безпалько раскритиковал белорусского президента. По мнению эксперта, Александр Лукашенко откладывает решение вопросов политической и экономической интеграции двух государств. Он усомнился в том, что проект "дорожных карт" будет осуществлен."К сожалению, вопросы политической, экономической интеграции, даже роуминга сотовой связи не решаются по вине белорусской стороны, которая интеграцию откровенно тормозит. Последние заявления господина Лукашенко о том, что Великая Отечественная война уже "не наша война", хорошо это демонстрируют", – цитирует Безпалько "ПолитНавигатор".Напомним, в ходе недавнего визита в Казахстан президент Белоруссии высказался о трагической роли своей страны. заявил, что другие государства заставляли ее участвовать в вооруженных конфликтах, в частности в Первой мировой войне и Великой Отечественной.19 Апр 2018 в 3:23 PDT"Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули. Мы в последней войне треть нашего населения потеряли. В основном гражданского населения. В чем были виноваты дети, старики?" – заявил белорусский лидер.