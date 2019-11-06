Главный тренер футбольного клуба Краснодар Сергей Матвеев накануне предстоящего матча четвертого тура Лиги Европы против Трабзонспора заявил, что он рассчитывает на вторую победу над турецким клубом.

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Сергей Матвеев накануне предстоящего матча четвертого тура Лиги Европы против "Трабзонспора" заявил, что он рассчитывает на вторую победу над турецким клубом."Победа будет для нас будет важна для продолжения участия в групповом этапе и завоевания путевки в европейскую весну, — приводит слова Матвеева ТАСС. – Не сказал бы, что в Трабзоне нам повезло – мы провели достаточно хороший матч и заслужили победу. Да, та победа далась тяжело, но и завтра мы ожидаем тяжелого матча. Также, как и ждем наших болельщиков, которые нам помогают".Матч "Краснодар" – "Трабзонспор" состоится седьмого ноября. Начало встречи – в 20:55 по московскому времени.Напомним, что после трех туров "Краснодар" имеет в своем активе три очка, с которыми занимает третью строчку в группе "С". "Трабзонспор" с одним баллом замыкает таблицу. Лидером является "Базель" (7), второе место – у "Хетафе" (6).