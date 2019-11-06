Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак раскритиковал поведение депутата от КПРФ Валерия Рашкина в Госдуме. Переходить на личности и давать оценки членам семьи губернатора Московской области Андрея Воробьева недопустимо, подчеркнул сенатор.
Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал поведение депутата от КПРФ Валерия Рашкина в Госдуме. Переходить на личности и давать оценки членам семьи губернатора Московской области Андрея Воробьева недопустимо, подчеркнул сенатор.
"Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда их
представитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента с
подзаборным междусобойчиком, – это отсутствие политической культуры", -
сказал вице-спикер Совфеда.
Переходить на личности недопустимо, подчеркнул он. Давать
оценки членам семьи губернатора – поведение, недостойное политика, подчеркнул
сенатор.
За спиной Юрий Воробьева, отца глава Московской области,
сотни спасенных жизней и достойных поступков, отметил Турчак. "Прежде чем
пускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того,
что он сделал для России", – сказал парламентарий.
Напомним, во время пленарного заседания в Госдуме депутат от
Коммунистической партии Валерий Рашкин выступил с резкой критикой и обвинениями
в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева и его семьи. Речь зашла
и о сенаторе Юрии Воробьеве – отце главы региона.
Человек во власти несет повышенную ответственность за свои слова, ранее Андрей Турчак. Бездумно сказанное слово воспринимается людьми как оскорбление, это бьет по репутации власти в целом, уверен единоросс.