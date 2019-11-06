Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак раскритиковал поведение депутата от КПРФ Валерия Рашкина в Госдуме. Переходить на личности и давать оценки членам семьи губернатора Московской области Андрея Воробьева недопустимо, подчеркнул сенатор.

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал поведение депутата от КПРФ Валерия Рашкина в Госдуме. Переходить на личности и давать оценки членам семьи губернатора Московской области Андрея Воробьева недопустимо, подчеркнул сенатор."Выступление коммунистов сегодня в Госдуме, когда ихпредставитель перепутал трибуну нижней палаты российского парламента сподзаборным междусобойчиком, – это отсутствие политической культуры", -сказал вице-спикер Совфеда.Переходить на личности недопустимо, подчеркнул он. Даватьоценки членам семьи губернатора – поведение, недостойное политика, подчеркнулсенатор.За спиной Юрий Воробьева, отца глава Московской области,сотни спасенных жизней и достойных поступков, отметил Турчак. "Прежде чемпускаться в голословные обвинения, попробуйте сделать хоть малую часть от того,что он сделал для России", – сказал парламентарий.Напомним, во время пленарного заседания в Госдуме депутат отКоммунистической партии Валерий Рашкин выступил с резкой критикой и обвинениямив адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева и его семьи. Речь зашлаи о сенаторе Юрии Воробьеве – отце главы региона.Человек во власти несет повышенную ответственность за свои слова, ранее Андрей Турчак. Бездумно сказанное слово воспринимается людьми как оскорбление, это бьет по репутации власти в целом, уверен единоросс.