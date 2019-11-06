Андрей Малахов прокомментировал конфликт с юмористом Максимом Галкиным. По словам телеведущего, комика накрутила влиятельная супруга Алла Пугачева

АндрейМалахов прокомментировал конфликт с юмористом Максимом Галкиным. По словам телеведущего,комика "накрутила" влиятельная супруга Алла ПугачеваБолее года назад журнал, подконтрольный шоумену АндреюМалахову опубликовал материал, в котором говорилось о новом доме Аллы Борисовныи Максима на Кипре. В статье была опубликована фотография особняка, которыйякобы построили звезды.Комик отреагировал на текст незамедлительно. В личном "Инстаграм"он назвал шоу Малахова на телеканале "Россия 1" "дешевым лживым балаганом", асамого Андрея "главным телесплетником страны".Между тем телеведущий отмечает, что изданием, из-за которогои разгорелся скандал, он на самом деле не руководит. Малахов действительночислится там главным редактором, но каждую минуту контролировать, то, что пишетего сайт, он не может. Работа на телевидении отнимает все его время. "Я пишу либоразворот, либо колонку для номера. Все. А все думают, что это я что-то решаю. Илюди обижаются", – оправдался шоумен в эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".отметил, что лично ему "глубоко все равно", гдеименно живет та или иная звезда и какое гражданство она имеет или собираетсяполучить. После Андрей добавил, что, по его мнению, статья обидела не самого Максима,а Аллу Борисовну. Взбешенная Пугачева сама связывалась с телеведущим."До этого за полгода был звонок от нее. И через крик ее вмой адрес: "Что происходит?! Хватит уже писать!". Уже не помню этот текст, ноэто было про публикации, типа, хватит нас трогать. Я ничего не успел объяснить,она бросила трубку. После этого я пытался позвонить ей в прощенное воскресенье,но она везде не брала трубки. Я ей написал сообщение, как рекомендует церковь настоящимхристианам поступать в таких случаях. Но она не ответила. Я, думаю, что этапубликация стала дополнительной каплей, когда она решила настроить Макса", – поведалшоумен.подчеркнул, что Максим Галкин сам поступилнекрасиво, высмеяв его уход с Первого канала в своем "Инстаграм". "Видео стакими шутками и с подхихикиванием Аллы Борисовны на заднем плане: "Андрей, тыеще вернешься, ты будешь плакать кровавыми слезами", – эмоционально сказалшоумен.После телеведущий отметил, что обиду на Аллу Пугачеву иМаксима Галина не держит. Более того, с юмористом при встрече всегдаздоровается.9 Авг 2017 в 4:49 PDT