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<a href="https://33live.ru/novosti/06-11-2019-u-docheri-larisy-guzeevoj-obnaruzhili-opuxol.html" target="_blank">У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль</a> - У Ларисы Гузеевой новой повод для волнений. У ее дочери Ольги диагностирована опухоль, причем уже во второй раз.