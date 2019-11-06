У Ларисы Гузеевой новой повод для волнений. У ее дочери Ольги диагностирована опухоль, причем уже во второй раз.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-11-2019-u-docheri-larisy-guzeevoj-obnaruzhili-opuxol.html" target="_blank">У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль</a> - У Ларисы Гузеевой новой повод для волнений. У ее дочери Ольги диагностирована опухоль, причем уже во второй раз.
[url=https://33live.ru/novosti/06-11-2019-u-docheri-larisy-guzeevoj-obnaruzhili-opuxol.html]У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль[/url] - У Ларисы Гузеевой новой повод для волнений. У ее дочери Ольги диагностирована опухоль, причем уже во второй раз.