Бывший футболист сборной России и петербургского Зенита Александр Кержаков столкнулся с проблемами с налоговой инспекцией. У одного из лучших бомбардиров российского футбола были заблокированы банковские счета.

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Александр Кержаков столкнулся с проблемами с налоговой инспекцией. У одного из лучших бомбардиров российского футбола были заблокированы банковские счета.Причины такого решения санкт-петербургских налоговых служб могут быть две. Как сообщает РИА Новости, блокировка может являться следствием несвоевременным предоставлением налоговой декларации, либо может быть связана с неисполнением обязанности по уплате налогов владельца счета.При этом версия с блокировкой счета из-за задолженности по уплате алиментов не рассматривается. Отмечается, что по данным Федеральной службы судебных приставов России Кержаков как раз имеет задолженность по уплате алиментов первой супруге. Она составляет 13 миллионов рублей.