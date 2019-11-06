Губернатор региона подписал соответствующее распоряжение

С 6 ноября Госинспекцию по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области возглавил Михаил Иванов. Губернатор региона подписал соответствующее распоряжение, сообщают в пресс-службе Белого дома.Михаил Иванов родился в Москве в 1974 году. Закончил Московский институт коммунального хозяйства и строительства по специальности «городское строительство и хозяйство», получил квалификацию инженера-градостроителя. Работал в музее-заповеднике «Цырицыно», а также в департаменте культурного наследия города Москвы.