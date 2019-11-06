Андрей Малахов появился в ютуб-шоу Ксении Собчак. Шоумен рассказал журналистке, о внутренней кухне собственной программы Прямой эфир, которая выходит на телеканале Россия 1.

Андрей Малахов появился в ютуб-шоу Ксении Собчак. Шоумен рассказалжурналистке, о внутренней кухне собственной программы "Прямой эфир", котораявыходит на телеканале "Россия 1".Сейчас на телевидении идет торг за интересных героев. Редакцииток-шоу предлагают огромные деньги звездам за эксклюзивную информацию об ихличной жизни. По словам Андрея Малахова, "самой дорогой" знаменитостью на его программебыл Эммануил Виторган.От этой информации у Ксении Собчак отвалилась челюсть. Журналисткабуквально подпрыгнула на стуле от неожиданности, услышав имя своего бывшегосвекра."Да ты шутишь, ну нет, ну ладно, ты гонишь", – сказала Ксения.В ответ шоумен поклялся, что Виторган взял с него миллион800 тысяч за эксклюзивное интервью. Тогда артист представил общественностиноворожденную дочь Этель."Мы заплатили Сергею Звереву за эксклюзив. За то, что онрассказал про ребенка. Но здесь, отдать ему должное, у него были гораздо выгоднеепредложения от других каналов. В несколько раз выше. Но, так как он понимал,что мы знакомы много лет и мы общаемся, он пошел на это", – добавил АндрейМалахов в эфире "Осторожно, Собчак!".19 Сен 2019 в 3:30 PDTНапомним, несколько лет была женой , сына Эммануила Виторгана. В этом браке журналистка родила сынаПлатона,которому скоро исполнится три года. Экс-свекор звезды ранее говорил журналистам, что воспитание мальчика после развода родителей легло исключительнона плечи Максима.