Государственного бюро расследований Украины заявило о начале досудебного расследования в отношении депутата от фракции Петра Порошенко Европейская солидарность Софьи Федины. Поводом послужили ее рассуждения о возможном покушении на Владимира Зеленского, которые многими были восприняты как угроза убийством главе государства.

Государственного бюро расследований Украины заявило о начале досудебного расследования в отношении депутата от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Софьи Федины. Поводом послужили ее рассуждения о возможном покушении на Владимира Зеленского, которые многими были восприняты как угроза убийством главе государства.Петр Порошенко и сочувствующие ему политические силы стали главными оппонентами нового президента Украины Владимира Зеленского и всех, кто поддерживает его подход во внутренней и внешней политике. Подчас соратники экс-главы государства переходят черту, за которой оканчивается критика и начинаются откровенные угрозы.Именно в таком контексте были восприняты высказывания Софьи Федины. В прямом эфире соратница Петра Порошенко решила порассуждать о том, что Владимир Зеленский может стать жертвой покушения или попасть под обстрел. Теперь депутата проверяют на возможное совершение преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на жизнь государственного деятеля" и "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", передает издание "Украинские новости".Напомним, "Дни.ру" писали о скандальном эфире, во время которого прозвучали расцененные в качестве угроз фразы. Депутат от партии "Европейская солидарность" Софья Федина встретилась с волонтером Марусей Зверобой в одном из львовских кафе."Все желают, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить лучше, или застрелить, или граната взорвется где-то", – заметила Зверобой. Депутат от своей собеседницы не отставала. В итоге члены фракции "Слуга народа" возмутились и потребовали от правоохранительных органов принять меры.