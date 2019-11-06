Уже два года как ни стало известного юмориста Михаила Задорного. Тем не менее, вокруг его шуток до сих пор ходят прения.

Уже два года как ни стало известного юмориста Михаила Задорного. Тем не менее, вокруг его шуток до сих пор ходят прения.Популярный белорусский блогер Максим Мирович утверждает, что комик учил людей ненавидеть Америку и другие развитые страны. По его мнению, именно Михаил виновен в предвзятом отношении и в бедственном состоянии умов нынешней молодежи."Рассказы об "американской тупости" обрастали всё новыми и новыми подробностями – и законы у них глупые и смешные, и жирные они все поголовно, и язык у них странный – они говорят "ноубади", нет тела, а у нас говорят "ни души", понимаете?", – приводит слова автора .При этом Мирович уверен, что Задорнов в силу своей образованности не мог не знать элементарных вещей. Например того, чтодесятки университетов США входят в список лучших университетов мира. Что у них 380 лауреатов по Нобелевской премии, а это более чем в 10 раз больше, чем у России."Почему он стал адвокатом дьявола? На этот вопрос у меня нет ответа", – признался Максим.Мнение блогера активно поддерживают украинцы. "Если сначала у него хоть адекватные тексты были, то когда он погнал бред про пирамиды и тому подобное – хотелось выбросить телик от той пропаганды", "Автор прав относительно Задорнова. Изначально он был смешным и прикольным, когда рассказывал истории про совок и просто смешные истории. Но затем, с 2000 года и до смерти начал болтать всякую фигню про Америку. Потом он заболел и умер. Карма или нет, но что-то такое было. Потому что нельзя так врать людям сознательно", – заявили пользователи Сети из Украины.