Скончался литературный критик, писатель, публицист Лев Аннинский. Ему было 85 лет.

Литературный критик, писатель, публицист Лев Аннинский умер в возрасте 85 лет.Телеведущий Александр Архангельский на своей странице в Facebook написал об Аннинском, что "если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его"."И он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно, что потом станет нормой, но эту норму задал он — вместе с двумя-тремя сверстниками", — считает Архангельский.Лев Аннинский родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. В детстве снялся в фильме "Подкидыш" в роли мальчика, который хотел быть танкистом или хотя бы пограничной собакой.Но в артисты Аннинский все-таки не пошел. Хотел стать художником, ведь он неплохо рисовал. А потом в восьмом классе решил, что будет заниматься русской литературой. Окончил филологический факультет МГУ.Работал в "Литературной газете", журналах "Советский Союз", "Знамя", "Дружба народов", "Литературное обозрение" и других. На телеканале "Культура" вел передачи "Серебро и чернь", "Медные трубы", "Засадный полк", "Мальчики державы", "Охота на Льва".