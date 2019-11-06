Отношения между Москвой и Минском не такие гладкие, как могут показаться на первый взгляд. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается реальной интеграции с Россией и пытается наладить отношения с Западом. Эксперты заговорили о скорой войне.

Отношения между Москвой и Минском не такие гладкие, как могут показаться на первый взгляд. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается реальной интеграции с Россией и пытается наладить отношения с Западом. Эксперты заговорили о скорой войне.Дело принимает серьезный оборот, ситуация накаляется,предупреждают эксперты. По мнению политолога Павла Усова, Москва приступила к"информационной бомбардировке" Минска.Эксперт обратил внимание на резкую реакцию премьер-министраРоссии Дмитрия Медведева на слова Александра Лукашенко о "не нашихвойнах". Ранее президент заявил, что Белоруссию, дескать, всегда втягивалив "чужие" конфликты, в том числе в Отечественную 1812 года и Вторуюмировую войну.Чем ближе подписание соглашения об углубленной интеграции,тем больше проявляются разногласия между двумя странами. "Возможно, Минскпродолжает блокировать важные пункты этой программы. 8 декабря Кремлю нужнаполная “интеграционная капитуляция” Беларуси", – пояснил эксперт в беседес "Белорусской правдой".Подписать документы президенты двух стран Владимир Путин ипланируют 8 декабря. Москве, по словам Усова, нужнозаставить белорусского лидера поставить подпись под соглашениями. Документбудет содержать невыгодные Минску пункты, считает политолог.Но подписать соглашение – мало. После этого Кремль будетпринуждать Лукашенко к выполнению договоренностей, полагает Усов. На это уМосквы есть около года, до конца предвыборной кампании белорусского лидера,сказал политолог."Думаю, что тогда давление еще больше усилится. Думаю,что настоящая война развернется после 8 декабря", – прогнозирует Усов.Содержание договоренностей об интеграции пока неразглашается. Предполагается, что и Путин договорятся о единой социально-экономическойполитике, общем гражданском кодексе и налоговом законодательстве. Речи ополитическом объединении пока не идет.