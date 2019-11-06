Отношения между Москвой и Минском не такие гладкие, как могут показаться на первый взгляд. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается реальной интеграции с Россией и пытается наладить отношения с Западом. Эксперты заговорили о скорой войне.
Отношения между Москвой и Минском не такие гладкие, как могут показаться на первый взгляд. Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается реальной интеграции с Россией и пытается наладить отношения с Западом. Эксперты заговорили о скорой войне.
Дело принимает серьезный оборот, ситуация накаляется,
предупреждают эксперты. По мнению политолога Павла Усова, Москва приступила к
"информационной бомбардировке" Минска.
Эксперт обратил внимание на резкую реакцию премьер-министра
России Дмитрия Медведева на слова Александра Лукашенко о "не наших
войнах". Ранее президент заявил, что Белоруссию, дескать, всегда втягивали
в "чужие" конфликты, в том числе в Отечественную 1812 года и Вторую
мировую войну.
Чем ближе подписание соглашения об углубленной интеграции,
тем больше проявляются разногласия между двумя странами. "Возможно, Минск
продолжает блокировать важные пункты этой программы. 8 декабря Кремлю нужна
полная “интеграционная капитуляция” Беларуси", – пояснил эксперт в беседе
с "Белорусской правдой".
Подписать документы президенты двух стран Владимир Путин и
планируют 8 декабря. Москве, по словам Усова, нужно
заставить белорусского лидера поставить подпись под соглашениями. Документ
будет содержать невыгодные Минску пункты, считает политолог.
Но подписать соглашение – мало. После этого Кремль будет
принуждать Лукашенко к выполнению договоренностей, полагает Усов. На это у
Москвы есть около года, до конца предвыборной кампании белорусского лидера,
сказал политолог.
"Думаю, что тогда давление еще больше усилится. Думаю,
что настоящая война развернется после 8 декабря", – прогнозирует Усов.
Содержание договоренностей об интеграции пока не
разглашается. Предполагается, что и Путин договорятся о единой социально-экономической
политике, общем гражданском кодексе и налоговом законодательстве. Речи о
политическом объединении пока не идет.