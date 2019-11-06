Автор постановки - наш коллега- журналист и драматург Антон Филинов. 33.ру- эксперимент и синтез двух искусств - классического театра и авторского кино.

Автор постановки - наш коллега- журналист и драматург Антон Филинов. "33.ру"- эксперимент и синтез двух искусств - классического театра и авторского кино.Персонажей снимали на черно-зеленом фоне. Эта голливудская технология позволяет переместить персонажа в любой интерьер - в баню, камеру Владимирского централа или на Боголюбовский луг. Постановка посвящена историческим личностям, которые оставили свой след в истории Владимирской земли. Иван Грозный, Марина Цветаева, Юрий Гагарин, граф Суворов. По сюжету они проходят кастинг для участия в главном шоу истории человечества. Три главных героя ведут диалог с персонажами на экране. В ролях: Наталья Чернявская, заслуженная артистка России, актриса Российского Академического Молодежного театра, Сергей Колповский, Андрей Анкудинов. Нашу область представляет народный артист России Николай Горохов - он сыграет роль Александра Солженицына.Алексей Чернобай, художественный руководитель Александровского театра: "Пьеса написана Антоном Филиновым, и мы назвали это по поджанру - киноспектакль. Мы, конечно, будем это продолжать, и сейчас это делаем. Соединение разных видов искусств - собственно, это и есть театр. Когда-то он соединял музыку, балет, танец, актерское искусство. Сегодня к нам пришли технологии."