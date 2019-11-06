Жители районного центра требуют распустить местный совет народных депутатов и назначить досрочные выборы

В Александровском районе местные жители протестуют против мусора. Жители районного центра требуют распустить местный совет народных депутатов и назначить досрочные выборы. Причины, озвученные в обращении на имя главы Совета Людмилы Кузьминой - кризис власти и надвигающаяся мусорная катастрофа.Напомним, свалка, расположенная в черте города продолжает работать и принимать мусор из столичного региона. А в Карабаново жители обеспокоены грядущем строительством рядом с городом двух мусоросортирповочных пунктов. 10 ноября карабановцы выйдут на митинг. Он также будет посвящён сохранению памятника - арки под бывшей фабричной железной дорогой, которая оказалась на пути строительства мусоросортировки."Радио России-Владимир"