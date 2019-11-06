В Березниках вынесли приговор по делу о взрыве на Азоте. Там, в начале мая этого года во время проведения сварочных работ на цистерне произошла детонация, в результате погибли трое рабочих. Четверо сотрудников АО ОХК УРАЛХИМ признаны виновными в нарушениях требований промышленной безопасности.

В Березниках вынесли приговор по делу о взрыве на "Азоте". Там, в начале мая этого года во время проведения сварочных работ на цистерне произошла детонация, в результате погибли трое рабочих. Четверо сотрудников АО "ОХК УРАЛХИМ" признаны виновными в нарушениях требований промышленной безопасности.Как передает "Вести Пермь", ЧП произошло 6 мая. В нарушение требований промышленной безопасности троим рабочим было поручены ремонтные работы ёмкости высотой более 11-ти метров, в частности, необходимо было произвести электросварку и резку металла болгаркой. Во время этих работ произошла детонация, которая привела к разрушению крыши емкости. Рябочие в этот момент находилось на крыше. В результате они погибли, получив не совместимые с жизнью повреждения.Суд приговорил технолога и двоих начальников смены к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Механику назначен условный срок - 2,5 года. Приговор в законную силу пока не вступил.