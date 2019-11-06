В Больших Вяземах жителей держат в страхе агрессивные собаки. Обычная прогулка грозит обернуться трагедией. Неуправляемые животные нападают даже на маленьких детей. И это не дикая стая, а сторожевые псы, у которых есть хозяин. Почему его не получается призвать к ответу?

В Больших Вяземах жителей держат в страхе агрессивные собаки. Обычная прогулка грозит обернуться трагедией. Неуправляемые животные нападают даже на маленьких детей. И это не дикая стая, а сторожевые псы, у которых есть хозяин. Почему его не получается призвать к ответу?После происшествия по окраине Больших Вязем жители ходят только со средствами самообороны — женщину с ребенком здесь едва не загрызли собаки."Я закрывала ребенка, прикрывала, как только могла, падала. Она мне прокусила ногу. Я опять упала. Я закрывала ребенка, кричала "Помогите!" — рассказывает Оксана Пуговкина.Отчаянный крик услышал Андрей."Нападала собака рыжего цвета. Большая. Она прям кусала ее с яростью с такой. Я понял, что опять такой случай. Это же не первый случай, тут часто это происходит", — говорит Андрей Карцев.Соседи отвезли Оксану с дочкой в больницу. Там обработали раны. Обеим теперь до января придется делать уколы.Журналисты вместе с местными жителями отправились к хозяину собаки.- Вот эта собака нас кусала, меня и ребенка.На территории куча бытовок, сараев, теплиц, все огорожено частоколом. У забора несколько будок. Хозяйничает на этом участке некто Степан Михайлюк. Человек, как говорят, со сложным характером.Пострадавшие вызвали полицию. Ждать пришлось больше часа. Реакция полицейских на произошедшее удивила.- А почему вы в администрацию не обращаетесь?- Почему в администрацию? Покажите полицейскому раны!- Все, я приму заявление. Женщина пусть напишет заявление.Хозяина собак дома не оказалось. Но, как только уехала полиция, защищать лесные бунгало взялись неизвестные.- А на каком основании здесь находимся?- А вы на каком основании?- Живем здесь.Не слушая объяснений, стали доказывать, что собаки никогда никого не кусали.- Они всегда закрыты.- Да ладно. Я неделю назад тут шел, они на нас кинулись! Вот эти собаки, отсюда. Вон та была на привязи, вон та была без привязи.Впрочем, спокойного разговора не получилось, начались оскорбления.- Хочу и ругаюсь!Аргументы незнакомцев сводились к тому, что пострадавшими они считают не покусанных людей, а хозяина заимки и его животных. Якобы после происшествия здесь чуть ли не учинили самосуд.- Почему пришел человек и порезал собаку?!- Вчера же милиция приезжала сюда. Нож забрали, которым он резал!Остается надеяться, что точку в этой дикой истории все-таки поставят следователи, пока жители микрорайона и обитатели заимки не сошлись в рукопашной.