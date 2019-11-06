В Госдуме разработан законопроект по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы, сообщил РБК заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

В Госдуме разработан законопроект по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы, сообщил РБК заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.Автором поправок в существующие законы стал депутат Госдумы от "Единой России", заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.Документ предполагает обязать компании, обеспечивающие сотовую связь, прекращать обслуживание определенных абонентов по требованию руководителя исправительного учреждения.Как отметил Иванов, Минкомсвязь предварительно уже одобрило данную инициативу, хотя и с определенными оговорками.Между тем, источник издания сообщил, что ранее коллегия МВД поручила всесторонне проработать вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений. В ведомстве считают, что данная мера поможет бороться с мошенническими call-центрами в тюрьмах.