Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов отметил, что ветераны и сегодня находятся в рядах столичной полиции, внося неоценимый вклад в сохранение и приумножение добрых традиций службы...

Руководители ГУ МВД России по г. Москве провели торжественный прием для ветеранов, приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел.С торжественной речью к присутствующим обратился начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Он отметил, что ветераны и сегодня находятся в рядах столичной полиции, внося неоценимый вклад в сохранение и приумножение добрых традиций службы.«Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, дорогие ветераны, за достойную службу в органах внутренних дел города Москвы. Мы гордимся вашими заслугами, дорожим бесценным опытом и мудростью. На вас равняются молодые полицейские, заимствуя знания и навыки предшествующих поколений», - обратился Олег Баранов ко всем присутствующим.Руководитель столичного Главка напомнил, что несколько дней назад гарнизон отметил 75-ю годовщину со дня награждения Московской милиции Орденом Красного Знамени. Почетное звание было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 ноября 1944 года за успешное выполнение заданий Правительства и проявленные мужество и доблесть. «Именно благодаря вашим заслугам, мы гордимся нашим прошлым и настоящим», - поблагодарил ветеранов Олег Баранов. В честь памятной годовщины был продемонстрирован документальный фильм о награждении московской милиции Орденом Красного Знамени.Сегодня совет ветеранов Главного управления МВД России по городу Москве под руководством генерал-майора милиции Василия Николаевича Купцова является самым многочисленным в системе МВД России и насчитывает более 60 тысяч человек. В ветеранской организации столичного Главка состоит 320 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 103 – участники войны и 217 – труженики тыла.Со сцены всех присутствующих с наступающим праздником поздравил председатель совета ветеранов Василий Николаевич Купцов: «Многие годы вы отдали служению в органах внутренних дел, вы защищали правопорядок, жизнь, здоровье людей. На протяжении столетней истории нашего ведомства вы выполняли тяжелую задачу. Менялось государство, менялся государственный строй, менялась власть, менялось законодательство, менялись цели, а вы стояли на своем пути и выполняли то, что нужно и необходимо городу и народу, что требовало общество и государство.»По окончании мероприятия участникам встречи вручили ценные подарки, пожелав им здоровья и благополучия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве