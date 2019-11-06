Сотрудники МЧС Гусь-Хрустального пришли на помощь запертой в квартире трёхгодовалой девочке. Накануне около 7 вечера на пульт диспетчера позвонили соседи.

Сотрудники МЧС Гусь-Хрустального пришли на помощь трёхгодовалой девочке. Накануне около 7 вечера на пульт диспетчера позвонили соседи и сообщили, что малышка осталась одна в квартире. На улицу Осьмова незамедлительно направились спасатели. Около дома их встречала мама. Она сказала, что вышла в магазин, а дочь закрылась изнутри на внутренний замок, который нельзя открыть ключом снаружи. С помощью трёхколенной лестницы пожарный поднялся на балкон второго этажа. Дверь в комнату была открыта. Он открыл дверь изнутри и впустил маму в квартиру. Сообщили в пресс-службе МЧС.