В 2020 году по улицам Коврова будет ездить автомобиль без водителя.

В 2020 году по улицам Коврова будет ездить автомобиль без водителя. Тестирование беспилотника пройдет на улицах Тургенева, Зои Космодемьянской, Ватутина и Еловой. Он разработан силами сотрудников Ковровской государственной технологической академией имени В. А. Дегтярева,Тестирование автомобилей будет проходить в рамках постановления правительства, инициированного рабочей группой НТИ "Автонет". По правилам, каждый беспилотный автомобиль будет оборудован системами видеофиксации внутри и снаружи салона, а движение транспорта будет координировать инженер, который обязан находиться за рулем, но необязательно держаться за него. Сейчас эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей проходит в Москве и Татарстане."Радио России-Владимир"