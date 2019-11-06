Дорожники собираются закрыть нерегулируемые перекрёстки

В Ковровском районе на участке трассы М-7 «Волга» изменится схема дорожного движения с 250 по 256 километр, сообщают в ФКУ Упрдор «Моска – Нижний Новгород».25 ноября дорожники собираются закрыть нерегулируемые перекрёстки, располагающиеся на 251+635 км в деревне Алексеевка и на 255+662 км, в селе Павловское. Там появятся барьерное заграждение и дорожные знаки.Согласно новой схеме, развернуться в сторону Нижнего Новгорода можно будет на перекрёстках в деревне Сенинские Дворики, а в сторону Владимира разворот будет находиться в селе Павловское.