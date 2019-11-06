Голландец стал жертвой московских таксистов-мошенников. За дорогу из Шереметьево до гостиницы он заплатил 16 тысяч рублей. Злоумышленник даже не постеснялся выдать чек иностранцу за свою ..

Голландец стал жертвой московских таксистов-мошенников. За дорогу из Шереметьево до гостиницы он заплатил 16 тысяч рублей.Злоумышленник даже не постеснялся выдать чек иностранцу за свою "услугу". Приезжий понял, что его обманули, когда поднялся в номер отеля и пересчитал рубли в евро. А возвращаясь на родину, мужчина заказал такси через приложение, и дорога до аэропорта в этот раз ему обошлась всего в 700 рублей, пишет телеграм-канал Life Shot.