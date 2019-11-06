Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве. Мужчина находился во время убийства на месте происшествия и лично был знаком с Эльджаркиевым. Глав Центра Э и его брат Абдулахмед были убиты на автостоянке у дома по улице академика Анохина на юго-западе Москвы 2 ноября.

Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве. Мужчина находился во время убийства на месте происшествия и лично был знаком с Эльджаркиевым. Глав Центра "Э" и его брат Абдулахмед были убиты на автостоянке у дома по улице академика Анохина на юго-западе Москвы 2 ноября. Киллер произвел в своих жертв не менее 10 выстрелов, сделав в том числе контрольные выстрелы в голову.В полиции считают, что преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного. В розыск объявлены три человека, сообщает "Интерфакс". Один из участников нападения на представителя МВД покинул российскую столицу и может скрываться в Ингушетии. Это 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. После убийства он на автобусе выехал из Москвы в Хасавюрт. Расследование уголовного дела об убийстве Ибрагима Эльджаркиева поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.Для проверки на причастность к преступлению были задержаны несколько человек. Но затем все отпущены, поскольку у них было алиби.Ибрагим и работавший в московской клинике врачом Абдулахмад Эльджаркиевы похоронены 4 ноября на родовом кладбище в Назрани.На Эльджаркиева уже покушались 12 января 2019 года. Тогда въехавший из Ингушетии в Чечню автомобиль начальника Центра противодействия экстремизму догнала Lada Granta. Из этой машины по автомобилю полицейского был открыт автоматный огонь. Трое охранников главы Центра "Э" получили ранения, для одного из них ранение оказалось смертельным. Сам Ибрагим Эльджаркиев во время этого покушения не пострадал.