На международный Евро-Азиатский конгресс в Пермь приехали медицинские работники из 14 иностранных государств. Среди участников - академики и доктора наук, сообщает ГТРК Пермь.

На международный Евро-Азиатский конгресс в Пермь приехали медицинские работники из 14 иностранных государств. Среди участников - академики и доктора наук, сообщает ГТРК "Пермь". В рамках мероприятия им предстоит обсудить ключевые проблемы биоэтики. Эта область междисциплинарных исследований изучает весь спектр этических проблем взаимодействия между врачом и пациентом, и определяет, какие действия являются допустимыми с точки зрения допустимы морали, а какие нет.Особенно актуальной эта тема становится в эпоху развития робототехники, искусственного интеллекта, генетики и глобальной информатизации.Организатором форума стал Пермский медицинский университет. Участниками мероприятия станут практикующие медики, психологи, педагоги, студенты, а также соцработники.В рамках конгресса академикам РАН предстоит провести пять круглых столов, тридцать шесть симпозиумов и три открытых лекции. Помимо этого, прозвучат доклады от известных психологов, лингвистов, юристов и деятелей медицины. Полную программу мероприятия можно посмотреть на сайте medcongress-perm.ru.