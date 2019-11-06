Помещение, где в ночь на 31 октября произошел пожар, расположено на окраине промзоны исправительного учреждения и использовалось в качестве склада

Специальной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в исправительной колонии №2 в Покрове, где 31 октября произошло возгорание.В результате проверки установлено, что в некоторых помещениях, в том числе жилых не функционирует автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей. Не оборудованы пожарной автоматикой и производственные цеха. По результатам проверки подготовлено постановление по делу об административном правонарушении.Также установлено, что помещение, где в ночь на 31 октября произошел пожар, расположено на окраине промзоны исправительного учреждения и использовалось в качестве склада, осужденные в нем не работали. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Для определения причины возгорания назначена экспертиза. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.