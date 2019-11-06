За последние несколько месяцев в Новой Москве открывается уже третий участковый пункт полиции...

На территории поселения Внуковское Новомосковского административного округа г. Москвы в торжественной обстановке прошло открытие нового участкового пункта полиции, в котором будет осуществляться охрана правопорядка и обеспечение спокойствия около 20 000 жителей.В церемонии открытия приняли участие начальник заместитель начальника УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Геннадий Ипполитов, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, заместитель начальника полиции УВД по ТиНАО (по охране общественного порядка) полковник полиции Алексей Бутряков, начальник МО МВД России «Московский» г. Москвы полковник полиции Алексей Ломанчук, заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Благов, председатель Общественного совета при УВД по ТиНАО Павел Ивашкин, глава администрации поселения Внуковское, а также представители средств массовой информации и народной дружины.Присутствующие на торжественном мероприятии руководители столичного гарнизона и представители органов местного самоуправления поздравили участковых уполномоченных полиции с новосельем и отметили, что открытие нового опорного пункта в условиях быстро развивающейся инфраструктуры Новой Москвы и с учетом значительной по занимаемой площади территории – событие важное и значительное, как и для самих сотрудников полиции, так и для жителей поселения.С положительной стороны было также отмечено, что за последние несколько месяцев в Новой Москве открывается уже третий участковый пункт полиции, и до конца года запланировано открытие еще нескольких зданий, что во многом будет способствовать повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных по взаимодействию с населением и созданию максимально комфортных условий для приема граждан, а также в целом повысит уровень правопорядка в округе.Опорный пункт полиции расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома и по своей технической оснащенности отвечает самым высоким современным требованиям, что в полной мере обеспечивает комфортные условия для работы сотрудников полиции и приема граждан. В большом светлом помещении расположены просторные кабинеты участковых уполномоченных полиции, кабинет для сотрудников общественной приемной и добровольной народной дружины, техническое помещение, а также комната для отдыха и приема пищи. На информационных стендах для жителей размещена актуальная информация и памятки по профилактике мошенничеств.Новый участковый пункт полиции открыт по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Омская, дом 5.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79