Почтить память погибших сотрудников и возложить цветы пришли руководители подразделений столичной полиции и ветераны органов внутренних дел...

На Петровке, 38 состоялась церемония возложения цветов к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей.Сегодня вспоминали тех, кто выполнил служебный долг ценой собственной жизни. Почтить память погибших сотрудников и возложить цветы пришли руководители подразделений столичной полиции и ветераны органов внутренних дел.«Хочу пожелать крепкого здоровья всем сотрудникам московской полиции, а также их родным и близким. Чтобы они нас ждали, а самое главное – всегда дожидались, - отметил начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, - Во взаимодействии с Правительством Москвы оказывается большое внимание нашим ветеранским организациям и семьям, которые потеряли при исполнении служебных обязанностей наших боевых товарищей. На особом учете у нас ветераны Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, у нас осталось чуть больше 130 человек, но мы этим гордимся».Завершилось мероприятие торжественным маршем. Перед участниками прошла знаменная группа и парадный расчет.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве