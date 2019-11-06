Пассажира на скорости выкинуло из машины

Ночью 6 ноября в Судогодском районе на М-7 водитель «Киа Оптима» не справился с управлением, задел дорожный знак и вылетел в кювет. Погиб один человек, сообщают в УМВД России по Владимирской области.31-летнего пассажира на скорости выкинуло из машины, он скончался до приезда «скорой». Водитель, житель Чувашской республики, а также двое пассажиров были с травмами доставлены в больницу.