Мероприятие посетили мэр г. Москвы Сергей Собянин и начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов...

Торжественное мероприятие открыли мэр г. Москвы Сергей Собянин, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, руководство и личный состав полиции УВД по СВАО.«За последние годы около 100 районных отделов внутренних дел реконструировали, построили, еще 20 объектов строим, чтобы у вас были достойные условия работы — это очень важно. Москва является одним из самых безопасных городов мира во многом благодаря и вашей работе. Так что спасибо вам огромное. С новосельем и с наступающим праздником сотрудников органов внутренних дел!» — отметил мэр Москвы.Первые посетители ознакомились с дежурной частью, рабочими кабинетами и другими служебными помещениями нового здания ОМВД.Новый отдел располагается на улице Бажова, 15 и отвечает самым современным требованиям. В здании созданы комфортные условия для несения службы сотрудниками полиции. Здесь несут службу 99 сотрудников отдела полиции по району Ростокино. Четырехэтажное здание оснащено современными инженерными системами, укомплектовано мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием. На цокольном этаже отдела полиции располагаются спортивный зал и стрелковый тир, где полицейские могут проходить общую физическую подготовку, отрабатывать боевые приемы и навыки огневой подготовки. Для проведения учебных занятий в здании оборудован служебный класс.Строительство нового здания началось в июле 2017 году, до этого территориальный отдел располагался на улице Бажова 11.Новому зданию присвоен адрес: г. Москва, улица Бажова, 15, к.1. Общая площадь корпуса составляет 3750 кв.м.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29