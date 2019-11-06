Виной этому стали проблемы взаимодействия команды Сипягина с другими местными органами власти

По итогам октября Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин занял 85 место из 85 в рейтинге российских губернаторов, сообщает Зебра ТВ со ссылкой на .По информации источника, такое резкое снижение произошло из-за того, что до Президента РФ Владимира Путина дошли проблемы взаимодействия между командой Сипягина и другими местными органами власти.«Заявление вице-премьера Ольги Голодец на встрече с Владимиром Путиным о проблемах с координацией между властями различных уровней во Владимирской области по вопросам финансирования учреждения дополнительного образования негативно сказывается на позициях губернатора региона Владимира Сипягина», - сообщают в агентстве.Бывшие соседи Владимира Сипягина по рейтингу укрепили свои позиции. Глава Хакасии Валентин Коновалов поднялся в рейтинге на 5 пунктов и занимает теперь 78 место, а губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) находится на 74-й строчке.