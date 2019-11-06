Организаторы выставки - Торгово-промышленная палата и Бизнес-инкубатор региона.

Во Владимире в Экспоцентре открылась 5-я Межрегиональная выставка-ярмарка "Краски осени-2019". На ней представляется лучшая продукция отечественных производителей.Все "Краски осени" - во Владимире. Организаторы выставки - Торгово-промышленная палата и Бизнес-инкубатор региона. В этом году она собрала представителей 21 региона России и республики Беларусь. Немало производителей - из Владимирской области.Александр Синюков, директор "Бизнес-инкубатора" Владимирской области: «Мы давно сотрудничаем с Торгово-промышленной палатой по организации торгово-выставочных мероприятий и уже не первый год при финансовой поддержке "Бизнес-инкубатора" в выставке принимают участие производители нашего региона».Широко представлены изделия народных промыслов. К примеру, знаменитые оренбургские пуховые платки от постоянного участника- компании "Пушинка".Татьяна Смолдырева, директор ООО "Пушинка", г. Орск, Оренбургская область: «Очень любим вашу ярмарку! Мы на этот раз привезли уже известные всем шали собственного производства, а также шали производства нашей Оренбургской фабрики. Ну и всем полюбившиеся наши жилетки».Покупательниц привлечет стенд "Пылесос на ладони". На нем представлены изделия для уборки из микрофибры и бамбука производства Швеции. Они позволяют без химии и вреда для здоровья навести порядок в доме и в автомобиле.Ираида Бодренко, генеральный директор фирмы "Лесна" , г. Москва: «19 лет представляем на рынке торговую марку "Пылесос на ладони. Это в широком ассортименте изделия из микрофибры шведского производства, которые создают чистоту без всяких синтетических моющих средств. Высокое качество по оптимальной цене от 100 рублей. Мы ждем всех, кто хочет экономить свое время и семейный бюджет и сберегать здоровье родных и близких. Проводим акцию 4-ый товар за 1 рубль».Товары для дома, пластиковую посуду, удобные кухонные гаджеты привёз Центр удобных мелочей из Кирова. Такие шинковки- незаменимая вещь для хозяйки. В ассортименте и посуда московского завода, которая обладает антибактериальным эффектом. Отечественная продукция отлично зарекомендовала себя. Сыр, колбаса, зелень в ней долго остаются свежими, а молоко и компот не прокисают .Евгения Буцаева, представитель Центра умных мелочей (г. Киров): «Мы привезли сюда в город Владимир на эту выставку умную посуду "Пчелка". Эта очень уникальная посуда тем, что она позволяет хранить продукты при замораживании, при использовании, например, кипятка, то есть, что-то там заваривать и также у нее очень герметичные крышки».Прямиком с Камчатки во Владимир привезли свежайшую рыбу и икру. Более 35 видов. Для гурманов - омуль, белорыбица, копченая и соленая чавыча. Она снижает уровень холестерина, а икра из чавычи считается самой вкусной и полезной.Наталья Жильцова, покупатель: «Я и чавычу брала, и скумбрию брала. Ну свежая рыба. Вкусная! У меня муж - рыбак. Любит рыбу!».У владимирцев не так много времени, чтобы оценить "Краски осени". Выставка продлится до 9 ноября.Вера Куликова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».