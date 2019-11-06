Сотрудники ГИБДД так и не догнали нарушителя, но его уже вычислили

6 ноября во владимирских соцсетях появилось видео, на котором житель Владимира сначала дрифтит в центре города, а затем убегает от остановившегося патруля ДПС. По информации УМВД России по Владимирской области, сотрудники ГИБДД так и не догнали нарушителя, но его уже вычислили.Видео начинается с того, что спортивная «Тойота» жжёт резину около «Ром Рума» на улице Большой Московской. Неподалёку проезжали сотрудники ГИБДД, которые, увидев это, решили остановиться рядом. Водитель, исполнявший трюки, вышел из машины и побежал в сторону Золотых Ворот, попутно сшибая прохожих на своём пути.Полицейские так и не смогли его догнать, а пока они возвращались к своей машине, чтобы устроить погоню, друзья нарушителя, оставшиеся в «Тойоте», рванули в другую сторону.«Возбуждено административное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, водитель установлен, но нужно его найти», - сообщил старший инспектор ГИБДД по городу Владимиру Валерьян Шируков.