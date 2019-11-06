ГРАН-ПРИ в номинации Сувенир года взяла работа Владимирского музея пряника

Три участника из Владимирской области вернулись с наградами со Всероссийского конкурса "Туристический сувенир". В том числе ГРАН-ПРИ в номинации "Сувенир года" взяла работа Владимирского музея пряника.Победителем стала Пряничная раскраска "Нарисуй свой пряничный Владимир". Где все элементы представляют собой имбирные пряники ручной работы. На пищевой мастике напечатаны изображения достопримечательностей города Владимир. Их можно раскрасить пищевыми же красителями, а после - съесть. Всего в конкурсе участвовали более 2 тысяч работ из 63 регионов страны.